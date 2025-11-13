Optredens in Natuurpark Kronenkamp tijdens Dag van de Achterhoekse Popmuziek

38 keer bekeken

NEEDE – Natuurpark Kronenkamp is op zaterdag 22 november één van de 25 locaties waar artiesten optreden tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP). Het regionale muziekevenement, gecoördineerd vanuit het DRU Industriepark, laat jaarlijks zien hoe levendig de Achterhoekse popscene is. In totaal spelen 50 acts verspreid door de hele regio.

In het ontmoetingscentrum Het Filter staan twee optredens gepland. Om 11.00 uur trapt de formatie Serieus? af. De band ontstond spontaan tijdens de Cultuurroute Wehl en groeide uit tot een semi-akoestisch trio met een herkenbare mix van evergreens en moderner repertoire, altijd met een rockrandje. “We vinden het vooral belangrijk dat het plezier eraf spat,” aldus zangeres Jolanda.

Na een korte pauze volgt om 12.00 uur singer-songwriter Benjamin Theodore uit Zutphen. De veelzijdige artiest, bekend van zijn moderne pop met emotie en zelfgemaakte producties, won in 2011 de bandwedstrijd Plugged! en bracht in 2024 zijn debuutalbum The Eternal Optimist uit. Zijn werk werd ondersteund door onder meer het SENA Muziekproductiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De organisatie benadrukt dat de DAP een podium biedt aan zowel jonge talenten als ervaren muzikanten. Toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd.

