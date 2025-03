Oranje Bal reist door Achterhoek als symbool voor verenigingsleven

DOETINCHEM – In aanloop naar Koningsdag reist vanaf vandaag een gigantische Oranje Bal door de Achterhoek. De bal bezoekt tientallen verenigingen en clubs in verschillende gemeenten en keert op 26 april terug in Doetinchem, waar Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun familie Koningsdag vieren.

De Achterhoek: De Grootste Vereniging van Nederland

Met deze actie willen initiatiefnemers Sport-ID en Achterhoek in Beweging laten zien hoe sterk en levendig het verenigingsleven in de regio is. “Ons verenigingsleven is ongekend krachtig, van sportclubs tot muziekverenigingen en carnavalsverenigingen,” zegt Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging. “In de Achterhoek is de vereniging nog altijd de plek waar mensen samenkomen en dat willen we laten zien en vieren.”

Sport en bewegen centraal

De Achterhoek scoort al jarenlang boven het landelijk gemiddelde op het gebied van sportdeelname. Landelijk dagblad Trouw onderstreepte recent nog dat in deze regio meer mensen lid zijn van een sportvereniging dan elders in Nederland. Dit zorgt voor een sterke sociale verbondenheid, die tijdens Koningsdag extra in de schijnwerpers wordt gezet.

Volg de reis van de Oranje Bal

De Oranje Bal reist de komende weken van gemeente naar gemeente en legt zo de verbinding tussen verenigingen in de regio. De route is te volgen via sport-id.nl/oranjebal en op sociale media met de hashtag #OranjeBal.

