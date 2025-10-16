Organisatie Slag om Grolle zet poorten open voor publiek

GROENLO – Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van de Slag om Grolle? En wat drijft de vele vrijwilligers die zich inzetten voor dit historische spektakel? Op zaterdag 25 oktober krijgen belangstellenden de kans om dat zelf te ontdekken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De organisatie van de Slag om Grolle houdt dan een open dag aan de Batterij 2 op bedrijventerrein Den Sliem, waar sinds enkele jaren de voorbereidingen plaatsvinden. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn bezoekers welkom om een kijkje te nemen achter de schermen.

Leden van de verschillende werkgroepen vertellen die middag over hun werkzaamheden — van kleding tot logistiek, van veldslag tot kampement. Ook is er aandacht voor de komende editie in 2027, een bijzondere mijlpaal: dan is het 400 jaar geleden dat Frederik Hendrik Groenlo belegerde én wordt het de tiende editie van het evenement. Voor kinderen zijn er activiteiten, zodat ook zij zich kunnen vermaken.

“We willen laten zien wat er allemaal gebeurt vóórdat de kanonnen bulderen,” zegt een van de organisatoren. “Iedereen is welkom om kennis te maken met de wereld achter de Slag om Grolle.”

📅 Datum: zaterdag 25 oktober 2025

📍 Locatie: Batterij 2, bedrijventerrein Den Sliem, Groenlo

⏰ Tijd: 14.00 – 17.00 uur

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.slagomgrolle.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)