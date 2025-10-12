Orthodoxe muziek en ikonen in sfeervolle St. Gudulakerk

LOCHEM – De St. Gudulakerk aan de Markt vormt zondagavond 26 oktober het decor voor een bijzondere muziekvesper met koormuziek uit de Oosters-orthodoxe traditie. Het Lochemse koor Cantores Ludgeri, onder leiding van Els Dijkerman, zingt werken van onder meer Nikolaj Kedrov en Arvo Pärt.

Traditiegetrouw vindt de vesper plaats op de zondag dat de klok wordt verzet en het eerder donker wordt. Dit jaar is het thema daarom licht: de kerk wordt uitsluitend verlicht door kaarsen, wat zorgt voor een ingetogen en warme sfeer.

Naast de muziek zijn er ikonen van Leon Joosten uit Eijsden te bewonderen. Het is inmiddels het veertiende jaar dat in oktober deze iconententoonstelling plaatsvindt. Bezoekers uit het hele land komen naar Lochem om de combinatie van muziek, stilte en kaarslicht te ervaren.

De kerk opent om 18.30 uur; de vespers beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.45 uur. Daarna blijven de ikonen nog te bezichtigen. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken voor een persoonlijke intentie. De toegang is gratis; een vrije gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

📅 Zondag 26 oktober, 19.00 uur

📍 St. Gudulakerk, Markt, Lochem

💶 Vrije gift bij de uitgang

🔗 www.kerklochem.nl | www.gudulakerk.nl

