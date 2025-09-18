Ouderbijeenkomst in Lichtenvoorde: opvoeden zonder strijd

LICHTENVOORDE – Ouders van hoogbegaafde kinderen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan: discussies die eindeloos lijken te duren, kinderen die fel reageren en het gevoel dat je als ouder voortdurend in een machtsstrijd belandt.

Op donderdag 25 september organiseren Talenten-Trainer uit Aalten en Karaktermeisjes uit Lichtenvoorde een interactieve ouderbijeenkomst. Mineke Betting en Dinga Sanders geven ouders praktische handvatten om meer rust, verbinding en plezier in de opvoeding te ervaren.

Tijdens de avond krijgen deelnemers inzicht in waarom hoogbegaafde kinderen zo intens reageren, hoe je duidelijke grenzen kunt stellen zonder ruzie en welke concrete tools in het dagelijks leven direct toepasbaar zijn. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij andere ouders.

“Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vraagt soms om een andere aanpak. Met een paar kleine aanpassingen kan er thuis veel meer rust ontstaan,” aldus Mineke Betting.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Karaktermeisjes aan de Albert Schweitzerstraat 27 in Lichtenvoorde en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via karaktermeisjes.nl.

📅 Donderdag 25 september

📍 Karaktermeisjes, Albert Schweitzerstraat 27, Lichtenvoorde

💶 Kosten: n.t.b.

🔗 www.karaktermeisjes.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)