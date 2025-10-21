Paddenstoelenexcursie bij De Leemputten
ZWOLLE (OOST GELRE) – IVN en KNNV organiseren zaterdag 25 oktober een paddenstoelenexcursie in natuurgebied De Leemputten bij Groenlo. Vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6 in Zwolle (tussen Eibergen en Meddo).
De Leemputten, ontstaan uit oude leemafgravingen, staat in de herfst bekend om zijn grote variatie aan soorten dankzij vochtige plekken, dood hout en afwisselende begroeiing. Onder leiding van Ed Grotenhuis speuren deelnemers naar zowel gangbare als zeldzame paddenstoelen. Ervaring is niet nodig. Een klein spiegeltje (om de onderzijde te bekijken) en een determinatie-app zoals ObsIdentify zijn handig.
Aanmelden kan tot twee dagen vooraf per e-mail of telefoon (zie feitenblok). Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Draag stevig schoeisel; delen van de route kunnen nat zijn. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.
📅 Zaterdag 25 oktober 2025, start 14.00 uur (aanmelden t/m do 23 okt)
📍 Startpunt: Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Zwolle (Oost Gelre)
💶 Kosten: gratis (vrijwillige gift welkom)
🔗 Aanmelden/informatie: edenirene4645@gmail.com | 0543-520 714
👟 Meenemen: stevig schoeisel, klein spiegeltje, optioneel ObsIdentify-app
De Leemputten zijn voormalige leemwinplassen die uitgroeiden tot een waardevol natuurgebied—juist die combinatie van water, hout en ruigte maakt het een paddenstoelenhotspot in de Achterhoek.
