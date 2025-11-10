Pepernotenparade trekt door Groenlo

25 keer bekeken

GROENLO – Op zaterdag 15 november vindt in Groenlo de jaarlijkse Pepernotenparade plaats. De intocht van Sinterklaas start om 15.00 uur bij de Molenberg en eindigt bij De Mattelier.

Tijdens de parade trekken Sinterklaas en zijn pieten in optocht door het centrum. Voorop rijdt een versierde trein, gevolgd door de brandweerauto. Langs de route delen pieten pepernoten uit en maken ze grapjes met het publiek.

“De Pepernotenparade is een vast onderdeel van het sinterklaasfeest in Groenlo.” “We hopen dat veel kinderen komen kijken.”

📅 Datum: zaterdag 15 november

📍 Locatie: Centrum Groenlo (route: Molenberg – Beltrumsestraat – De Markt – De Mattelier)

🔗 Meer info: sinterklaasgroenlo.nl

