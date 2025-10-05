Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk

BREDEVOORT – De Koppelkerk ontvangt op zaterdag 18 oktober de jonge Oekraïense pianist Roman Fediurko. Tijdens dit bijzondere concert brengt hij werken van Beethoven en Rachmaninov ten gehore. Fediurko, geboren in 2004 in Kyjiv, geldt als een van de meest veelbelovende pianisten van zijn generatie.

Na zijn opleiding in Oekraïne vervolgt hij zijn studie aan de Universiteit voor Muziek en Uitvoerende Kunsten in Graz. Hij won meerdere internationale prijzen, waaronder de gouden medaille en vijf speciale prijzen tijdens de Vladimir Horowitz International Piano Competition in Genève. Sindsdien treedt hij wereldwijd op, van de Elbphilharmonie in Hamburg tot TivoliVredenburg in Utrecht.

“Fediurko combineert technische perfectie met emotionele diepte — zijn interpretaties raken publiek en critici,” aldus een recensent.

📅 Zaterdag 18 oktober 2025

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕗 Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

💶 Entree: €15 (vvk) | €17,50 (avondkassa)

👧 Jongeren t/m 18 jaar: gratis onder begeleiding van een volwassene

🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

📧 Info: info@koppelkerk.nl

Wist-je-dat

Roman Fediurko samen met zijn broer Oleksandr in 2024 het album Kaleidoscope uitbracht, dat internationaal lovende recensies kreeg?

