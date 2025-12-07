Pizzatrain bakt steenovenpizza’s tijdens kerstmarkt Eibergen
EIBERGEN – Bezoekers van de kerstmarkt kunnen op zondag 14 december genieten van ambachtelijke steenovenpizza’s in De Stier. Pizzatrain, het bedrijf van René en Rob, is die middag en avond aanwezig van 16.00 tot 20.00 uur.
De twee pizzabakkers volgden in 2011 hun opleiding bij de Siciliaanse meester Francesco Santocano in Londen. Hun pizza’s – ter plaatse vers bereid – zijn vanaf twaalf euro te bestellen. Door de te verwachten drukte is reserveren verplicht.
“Tijdens de kerstmarkt willen we mensen iets extra’s bieden,” laat de organisatie weten. “De steenovenpizza’s van Pizzatrain zijn een populaire aanvulling op de sfeervolle decemberdag.”
Reserveren kan telefonisch bij Sander.
-
Datum: zondag 14 december 2025
-
⏰ Tijd: 16.00 – 20.00 uur
-
📍 Locatie: De Stier, Eibergen
-
💶 Kosten: vanaf €12,-
-
🔗 Reserveren: 06 407 422 49 (Sander)
