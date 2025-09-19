Pizzatrein bakt steenovenpizza’s bij De Stier
EIBERGEN – Op donderdag 25 september schuift Pizzatrain aan bij De Stier. Vanaf 17.00 uur bakken René en Rob ambachtelijke steenovenpizza’s. Het duo volgde in 2011 hun opleiding bij de Siciliaanse leermeester Francesco Santocano in Londen.
Op het menu staan diverse pizza’s, die vanaf €12 verkrijgbaar zijn. Reserveren is noodzakelijk en kan via 06-40742249 (Sander).
📅 Donderdag 25 september 2025
⏰ Vanaf 17.00 uur
📍 De Stier, Eibergen
💶 Pizza’s vanaf €12
📞 Reserveren: 06-40742249
