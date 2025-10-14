di 14 okt — Groenlo: 14°C • 10°–15° meer weer →

Pokerliefhebbers strijden om titel in Aalten

Redactie 14 oktober 2025 225
Robert van Twillert Nederlands kampioen 24-25 (1)

Robert van Twillert is de Pokerkampioen van Nederland 2024/2025 - Foto: PR

AALTEN – Op vrijdag 7 november vindt in restaurant Het Noorden van Aalten de lokale voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker) plaats. Iedereen met interesse in poker – van beginner tot ervaren speler – kan meedoen aan dit gezellige en laagdrempelige toernooi.

Wie nog nooit eerder aan een pokertoernooi deelnam, mag zelfs gratis meedoen. Nieuwe spelers ontvangen bij het aanmaken van een account twee gratis tickets: één voor een live toernooi (zoals Aalten) en één voor een online voorronde.

De winnaar van de avond ontvangt een bokaal, de titel ‘Pokerkampioen van Aalten’ en een ticket voor de landelijke finale van het ONK Poker, waar jaarlijks ruim 30.000 deelnemers aan meedoen.

“Poker is sportief, strategisch en bovenal gezellig. We spelen niet voor geld, maar voor de eer en het plezier,” zegt medeorganisator Mathijs Jonkers.

📅 Vrijdag 7 november 2025
🕢 Aanvang: 19.30 uur
📍 Restaurant Het Noorden van Aalten
💶 Deelname: € 13,50 bij online aanmelding
🔗 Inschrijven: www.onkpoker.nl/inschrijven

Wist je dat de winnaar van het vorige ONK Poker-toernooi dankzij een sponsor in Las Vegas mocht spelen en daar ruim €10.000 won?

