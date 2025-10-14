Pokerliefhebbers strijden om titel in Aalten
AALTEN – Op vrijdag 7 november vindt in restaurant Het Noorden van Aalten de lokale voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker) plaats. Iedereen met interesse in poker – van beginner tot ervaren speler – kan meedoen aan dit gezellige en laagdrempelige toernooi.
Wie nog nooit eerder aan een pokertoernooi deelnam, mag zelfs gratis meedoen. Nieuwe spelers ontvangen bij het aanmaken van een account twee gratis tickets: één voor een live toernooi (zoals Aalten) en één voor een online voorronde.
De winnaar van de avond ontvangt een bokaal, de titel ‘Pokerkampioen van Aalten’ en een ticket voor de landelijke finale van het ONK Poker, waar jaarlijks ruim 30.000 deelnemers aan meedoen.
“Poker is sportief, strategisch en bovenal gezellig. We spelen niet voor geld, maar voor de eer en het plezier,” zegt medeorganisator Mathijs Jonkers.
📅 Vrijdag 7 november 2025
🕢 Aanvang: 19.30 uur
📍 Restaurant Het Noorden van Aalten
💶 Deelname: € 13,50 bij online aanmelding
🔗 Inschrijven: www.onkpoker.nl/inschrijven
Wist je dat de winnaar van het vorige ONK Poker-toernooi dankzij een sponsor in Las Vegas mocht spelen en daar ruim €10.000 won?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
Trending deze week
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1