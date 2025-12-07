Pop-up store laat Achterhoekers kennismaken met zorg & welzijn

DOETINCHEM – Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 december opent Werkcentrum Achterhoek aan de Heezenpoort 15 een tijdelijke pop-up store waar inwoners laagdrempelig kunnen ontdekken wat werken en leren in zorg en welzijn inhoudt. Vier dagen lang staat de winkel volledig in het teken van functies, opleidingen en zij-instroommogelijkheden binnen een sector die hard nieuwe medewerkers nodig heeft.

Bezoekers kunnen in gesprek met zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio en krijgen een realistisch beeld van het werk. Tijdens speeddates ontdekken zij welke vacatures er zijn en welke opleidingen of bijscholingsroutes passen. Ook zijn er gratis loopbaanadviezen van ervaren coaches. Daarnaast zijn er creatieve workshops, beleefactiviteiten en zelfs een prijzenrad.

“Met deze pop-up store willen we laten zien hoe breed en waardevol het werk in zorg en welzijn is,” aldus de organisatoren. “Iedereen kan binnenlopen zonder afspraak en vragen stellen. Dat maakt het toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is.”

De locatie is deze week eveneens open voor inwoners die hulp zoeken bij werk of scholing in andere sectoren. Ook daarvoor staan adviseurs klaar.

Datum: 9 t/m 12 december, 09.00–17.00 uur

📍 Locatie: Heezenpoort 15, Doetinchem

💶 Kosten: Gratis

🔗 Website: www.zorgvoordeachterhoek.nl/nieuws/popupstore

