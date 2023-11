Prinsenbal in Beltrum: Na meer dan twee decennia weer vrouwelijk duo aan het roer

BELTRUM – Voor het eerst in meer dan twee decennia heeft carnavalsvereniging De Belhamels in Beltrum een vrouwelijk prinsessenpaar. Op zaterdag 4 november, tijdens de tweede buutavond in feestzaal De Sonders, werden Prinses Kim Geverinck en Adjudante Jolijn Asschert onthuld als de opvolgers van het voorgaande prinsenpaar, Prins Edo en Adjudant Luc.

Beide dames, afkomstig uit Beltrum en nu woonachtig in Voor-Beltrum, nemen de leiding over de carnavalsfestiviteiten regeren met de leus ‘Lachen, gieren, brullen en nu gauw die glazen vull’n!’. Het nieuwe vrouwelijke prinsessenpaar volgt na 23 jaar de Prinses Angela en Adjudante Annie op.

