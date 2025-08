Provincie Gelderland stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor biodiversiteit en landschap

ACHTERHOEK – Gemeenten, landgoedeigenaren en inwoners kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de populaire subsidieregeling voor biodiversiteit en landschap. De provincie Gelderland stelt dit jaar maar liefst €2,5 miljoen beschikbaar om het landschap te versterken en de biodiversiteit in steden, dorpen en op het platteland te vergroten.

Met de regeling kunnen onder meer bomen, heggen en lanen worden aangeplant of hersteld in het buitengebied. In stedelijk gebied is er subsidie mogelijk voor de aanleg van groenstroken, schoolpleinen, stadsparken en andere groene initiatieven. Voorwaarde is dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met inheemse plantensoorten, die belangrijk zijn voor vogels, insecten en andere dieren.

Inwoners spelen belangrijke rol

Gedeputeerde Harold Zoet benadrukt het belang van samenwerking met inwoners: “Herstel van de natuur is essentieel om Gelderland van het slot te halen. Daarom moet elke gemeentelijke aanvraag minimaal één burgerinitiatief bevatten.” Denk aan het vergroenen van straten, het verwijderen van tegels of het aanleggen van een vlindertuin.

Inwoners die ideeën hebben voor vergroening, worden opgeroepen zich te melden bij hun gemeente. De kans dat hun plan wordt meegenomen in een subsidieaanvraag is dan het grootst.

Belangrijke voorwaarden

Gemeenten ontvangen max. 50% subsidie, tot €200.000.

Bos- en landgoedeigenaren ontvangen max. 75% subsidie, eveneens tot €200.000.

Gemeenten moeten minimaal één lokaal initiatief meenemen.

Snel indienen is belangrijk

Vorig jaar was het subsidieplafond binnen één dag bereikt. Daarom is het budget dit jaar verhoogd én wordt de regeling nu al aangekondigd. Wie mee wil doen, doet er goed aan om plannen tijdig in te dienen of contact op te nemen met de gemeente.

