Provincie Gelderland vraagt inwoners mee te denken over toekomst – ook in Winterswijk

WINTERSWIJK – Hoe ziet Gelderland er in 2050 uit? Waar wonen, werken en ontspannen we? En hoe verdelen we ruimte voor natuur, energie en bereikbaarheid? De provincie Gelderland wil inwoners laten meepraten over deze toekomst via een reeks bijeenkomsten in oktober en november — waaronder één in Winterswijk.

De gesprekken maken deel uit van de tweede participatieronde voor de nieuwe omgevingsvisie: het toekomstplan waarin staat wat waar kan en mag binnen de provincie. Tijdens de bijeenkomsten horen de provinciale vertegenwoordigers graag wat inwoners belangrijk vinden en hoe plannen beter kunnen aansluiten bij de dagelijkse leefomgeving.

De bijeenkomst in Winterswijk vindt plaats op woensdagochtend 12 november, van 10.00 tot 12.00 uur, op de Markt. Iedereen kan vrij inlopen om in gesprek te gaan met medewerkers van de provincie.

Naast de fysieke bijeenkomsten is er ook een online sessie op woensdag 19 november en een mogelijkheid om digitaal mee te denken via gelderland.swipocratie.nl, waar inwoners in drie minuten hun mening kunnen geven over stellingen en dilemma’s.

📅 Winterswijk: woensdag 12 november, 10.00–12.00 uur

📍 Markt, Winterswijk

💬 Vrije inloop, geen aanmelding nodig

🔗 Meer info: www.gelderland.nl/omgevingsvisie

