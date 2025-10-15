Raad wil duidelijkheid over bouw gymzaal bij De Bron in Groenlo

GROENLO – Tijdens het ‘vragenuurtje’ van de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre op dinsdag 14 oktober uitten raadsleden hun zorgen over de vertraging bij de bouw van een nieuwe gymzaal bij De Bron in Groenlo. De gymzaal maakt deel uit van de plannen voor de herontwikkeling van het terrein naast basisschool De Ni’je Veste, waar voorheen de Bron was gevestigd.

Raadslid Ronald Willering (Lokaal Belang) wees erop dat de bouw van de gymzaal is uitgesteld tot de overname van schoolbestuur Accent door Delta is afgerond. Daardoor moeten leerlingen nu uitwijken naar gymzalen bij De Ni’je Veste en ’t Carillon. “Een tijdelijke oplossing die niet past bij de gedachte dat kinderen veilig en dichtbij moeten kunnen sporten,” aldus Willering.

Ook raadslid Paul Wallerbos (OLW – Onafhankelijke Lijst Wallerbos) uitte zorgen over het trage fusieproces tussen Delta en Accent, dat volgens hem leidt tot leegstand van gebouwen.

Wethouder Ellen Düsseldorp antwoordde dat de huidige gymzalen technisch nog voldoen en veilig zijn verklaard. Ze noemde het beweegonderwijs niet in gevaar, maar erkende dat de gemeente afhankelijk is van de besluitvorming van de schoolbesturen. Verdere toezeggingen over planning of versnelling bleven uit. De wethouder beloofde wel dat de raad later dit jaar een update ontvangt over de voortgang van de fusie en de locatieontwikkeling.

