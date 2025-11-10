Racetalent Duuc te Velthuis uit Vorden pakt NXT-titel in Rotax Max Minimax
VORDEN – De tienjarige Duuc te Velthuis uit Vorden heeft afgelopen weekend het kampioenschap van de NXT GP Dutch Open in de Rotax Max Minimax-klasse binnengehaald. Na een sterk seizoen, waarin hij keer op keer voorin meereed, bekroonde het jonge racetalent zijn constante vorm met de hoogste eer.
“Het voelt heel speciaal,” vertelt Duuc trots. “Iedereen feliciteert je en er komt zoveel adrenaline bij kijken. Het is echt een kick én een opluchting dat je het gehaald hebt.”
Voor Duuc is dit niet zijn eerste titel. Eerder werd hij al kampioen in de Cadet-klasse, maar de overstap naar de Minimax bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. “Met de middelen die we hebben, heb ik sterk gereden en stond ik altijd wel vooraan.”
Het seizoen verliep niet zonder tegenslagen. In Kerpen startte hij eens als laatste na motorproblemen, maar vocht zich met een indrukwekkende inhaalrace alsnog naar de overwinning. “Ik heb geleerd om nooit op te geven,” zegt hij vastberaden.
In het slotweekend pakte Duuc pole position, vocht zich ondanks een rommelige eerste race terug naar voren en won overtuigend de finale. De ereronde met de Nederlandse vlag was het hoogtepunt van zijn seizoen. “Mijn vader heeft perfect gesleuteld aan de kart. Dit is ook zijn overwinning.”
Volgend jaar maakt Duuc de overstap naar de Juniorenklasse binnen de NXT GP. Met extra trainingen wil hij zich goed voorbereiden op de snellere kart en een nieuwe uitdaging aangaan.
📅 Kampioenschap: NXT GP Dutch Open
📍 Categorie: Rotax Max Minimax
👦 Kampioen: Duuc te Velthuis (10) – Vorden
🏁 Team: Auto Service Vorden
💬 “Het belangrijkste dat ik dit jaar heb geleerd, is nooit opgeven.”
🔗 Meer info: www.nxtgp.nl
Wist je dat
De NXT GP Dutch Open geldt als één van de belangrijkste opstapklassen voor jonge karttalenten in Nederland, met veel rijders die later doorstromen naar internationale competities.
