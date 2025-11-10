Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen

4 keer bekeken

ASSEN/GORSSEL – De vijftienjarige Hugo van der Velden uit Gorssel heeft op de TT Junior Track in Assen een indrukwekkende overwinning geboekt in de IAME X30 Senior Nationaal-klasse. Namens WJS Racing reed de jonge Gelderlander vanaf startpositie P15 naar de winst tijdens het slotweekend van de NXT GP Dutch Open.

De zege is extra bijzonder omdat Hugo eerder dit jaar zwaar crashte in Mariembourg en daarbij een gebroken pols en gescheurd schouderblad opliep. “Het was even schrikken, maar ik ben er goed van hersteld,” vertelt hij. “Dit weekend voelde ik me voor het eerst weer helemaal mezelf op de baan.”

Hoewel de kwalificatie stroef verliep met een vijftiende tijd, herpakte hij zich in de races. In de eerste heat reed hij in één ronde van P15 naar P6, gevolgd door een derde plaats in de tweede manche. De finale kende een moeilijke start door lage bandenspanning, maar Hugo vocht zich terug. Door een straf voor een concurrent schoof hij uiteindelijk door naar de winst.

Met de overwinning sluit Hugo een bewogen seizoen af waarin hij drie races moest missen door zijn blessure. “Ik heb mijn agressiviteit weer teruggevonden,” zegt hij tevreden. Volgend jaar richt hij zich op meerdere kampioenschappen, waaronder de IAME Benelux, GK4 en NXT.

Zijn monteur Ryan de Jong en het team van WJS Racing speelden een belangrijke rol in het succes. “Zonder hun steun was dit niet gelukt,” benadrukt Hugo. Ook bedankt hij zijn familie en sponsor Restaurant Gusto voor het helmspuitwerk: “Die helm is echt gaaf!”

📅 Datum: 10 november 2025

📍 Locatie: TT Junior Track, Assen

🏁 Categorie: IAME X30 Senior Nationaal

👤 Team: WJS Racing

🔗 Meer info: www.nxtgp.nl

