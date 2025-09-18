Regiobijeenkomst Femme Tech: meer meiden en vrouwen in de techniek

ULFT – Slechts één op de tien studenten in technische (v)mbo-opleidingen is vrouw. Terwijl de vraag naar technisch personeel hoog is, blijft de instroom van meiden en vrouwen zorgwekkend laag. Om daar verandering in te brengen organiseert Femme Tech op maandag 29 september een regiobijeenkomst bij CIVON in Ulft.

Onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners gaan met elkaar in gesprek over vragen als: hoe sluiten opleidingen beter aan bij de belevingswereld van jonge vrouwen, hoe zorgen we voor een zachte landing in de eerste baan en hoe vergroten we de aandacht voor sociale veiligheid?

Anne Marie Willemsen (Femme Tech) wijst op de urgentie: “Onlangs bleek uit onderzoek in 36 landen dat Nederland op plek 31 staat qua participatie van vrouwen in technische beroepen. We worden links en rechts ingehaald. Bedrijven met een divers personeelsbestand blijken innovatiever en beter aan te sluiten bij de gebruiker. Juist daarom moeten we hier in de regio het voortouw nemen.”

Oproep aan technische bedrijven

De organisatie benadrukt dat naast onderwijs ook technische bedrijven zelf hard nodig zijn. Bestuurders en directies ervaren dagelijks de tekorten en hun betrokkenheid is cruciaal om tot oplossingen te komen.

📅 Maandag 29 september 2025

⏰ 15.00 – 19.00 uur

📍 CIVON, Ulft

💶 Deelname: gratis

🔗 Aanmelden: femmetech-achterhoek.nl/events

Wist je dat in de Achterhoek het aantal vrouwelijke studenten in techniek iets hoger ligt dan landelijk gemiddeld, maar dat ook hier het aandeel ruim onder de 15% blijft?

