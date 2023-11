Rockcafé Taste en de Dag van de Achterhoekse Popmuziek

GROENLO – Zaterdag 18 november! De Dag van de Achterhoekse Popmuziek, hét evenement waar artiesten en locaties laten zien wat onze Achterhoekse muziekscene in pacht heeft. Georganiseerd door DRU Poppodium.

Wat in 2014 begon als een spetterende avond op één locatie, is inmiddels uitgegroeid tot een groot Achterhoeks evenement, verspreid over méér dan dertig locaties en met honderden deelnemende muzikanten uit de streek.

Natuurlijk doen wij als muziekcafé weer mee. We hebben twee bands staan.

Support Act: Capital 33

Capital 33 is gevormd in 2021 aan de Kapittelweg 33 te Nijmegen. De 4 studenten muziektherapie werden in no-time vrienden én startten de band. Met Zutphen als thuisbasis is de band hard aan het werk om binnen de Achterhoek en Gelderland naam te maken. Zo is inmiddels de eerste EP Life Affair uit op Spotify, stonden zij diverse keren in Dollars Nijmegen en is de publieksprijs van de Achterhoekse Band Competitie ook binnen. Dat betekent dat Capital 33 op 12 augustus op Huntenpop speelt! Deze 4 multi-instrumentalisten krijgen met hun unieke energieke sound alles in beweging, en staan daarmee garant voor een energieke show!

Headliner: The Deaf Dollars

The Deaf Dollars betekend ‘ Doof voor geld ‘ en liefde voor de kunst van muziek op nr 1. Deze rockband is uitgevonden door 3 vrienden voor het leven, Pascal, Thai-Ming en Erik die na een lange zoektocht eindelijk hun koffers vol muzikale ervaringen kunnen gebruiken om vol gas hun muzikale capaciteiten tot het maximale te pushen. Communicatie met publiek, fans, passie en liefde voor de kunst van muziek maken zijn de ingrediënten om The Deaf Dollars de wereld in te lanceren. Rock gecombineerd met vet strakke top-lines, beïnvloed door de sound van de 80’s zorgt ervoor dat The Deaf Dollars laten zien waar ze voor staan. Met legendarische artiesten als Prince, David Bowie, Queen and Lenny Kravitz als hun muzikale helden, zul je worden meegetrokken in een wervelende live performance en The Deaf Dollars beloven je dat je dit niet zult vergeten,… Yep, Rock met de hoofdletter R !

Aanvang 21:30 uur

Open: 20:00 uur

Kaarten: https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets