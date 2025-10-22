Rockcafé Taste programmeert weer Southern Rock

GROENLO – In Rockcafé Taste in Groenlo klinkt op zaterdag 1 november weer stevige Southern Rock. Op het podium staan The Bössels, een band met diepe roots in het oosten van het land.

Wat begon met een spontaan telefoontje in 2016 – toen gitarist en zanger Rick Manuel werd gevraagd te spelen op Mañana Mañana en nog geen band had – groeide uit tot een vaste formatie. Samen met drummer Tonnie Elferink, bassist Bert “Qbus” van Dijk en gitarist Rick Kuiper brengen The Bössels een eerlijke, rauwe mix van Southern Rock en Bluesrock.

De band is geen tribute-act, maar wel een oprechte ode aan het genre, met nummers van Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers, Robert Jon & The Wreck en Rory Gallagher. Verwacht een avond vol energie, dampende riffs en muzikale klasse — “uut Deep’n”, zoals ze zelf zeggen.

📅 Datum: zaterdag 1 november

📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo

🕘 Aanvang: 21.00 uur (stipt)

💶 Tickets: rockcafetaste.stager.co/shop/default

Wist je dat Rockcafé Taste al jarenlang een vaste plek biedt aan livebands uit de regio en regelmatig talent uit de Achterhoek programmeert?

