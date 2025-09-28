zo 28 sep — Groenlo: 18°C • 6°–19° meer weer →

Romantische komedie A Nice Indian Boy bij Filmhuis Winterswijk

Redactie 28 september 2025 209
A-Nice-Indian-Boy_ps_1_jpg_sd-high-2

WINTERSWIJK – Filmhuis Winterswijk vertoont dinsdag 14 oktober drie keer de nieuwe romantische komedie A Nice Indian Boy. De film van regisseur Roshan Sethi is internationaal lovend ontvangen en wordt door recensenten omschreven als “een van de grappigste en meest oprechte rom-coms van de afgelopen jaren”.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Het verhaal volgt de verlegen Indiase-Amerikaanse arts Naveen, die droomt van een traditionele Bollywood-bruiloft. Zijn ouders accepteren zijn homoseksualiteit, maar hebben hem nooit in een relatie gezien. Wanneer hij de energieke Jay ontmoet – een door Indiase ouders geadopteerde witte fotograaf – laait de spanning op binnen de familie. De film zit vol humor, ongemakkelijke etentjes en hartverwarmende momenten.

Volgens Wim Kottier van Filmhuis Winterswijk is de film bewust gekozen: “Bezoekers vragen ons geregeld om wat lichtere films. Met deze komedie kunnen we daar eindelijk gehoor aan geven.”

Belangrijk om te weten: de films van Filmhuis Winterswijk zijn voor iedereen toegankelijk, je hoeft geen donateur te zijn. Donateurs krijgen wel korting op de toegangsprijs.

📅 Dinsdag 14 oktober 2025
📍 Servicetheater Skopein, Winterswijk
🕓 16.00, 18.30 en 21.00 uur
💶 Normaal €9, donateurs €6
🔗 Reserveren via Skopein

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?