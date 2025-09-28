Romantische komedie A Nice Indian Boy bij Filmhuis Winterswijk
WINTERSWIJK – Filmhuis Winterswijk vertoont dinsdag 14 oktober drie keer de nieuwe romantische komedie A Nice Indian Boy. De film van regisseur Roshan Sethi is internationaal lovend ontvangen en wordt door recensenten omschreven als “een van de grappigste en meest oprechte rom-coms van de afgelopen jaren”.
Het verhaal volgt de verlegen Indiase-Amerikaanse arts Naveen, die droomt van een traditionele Bollywood-bruiloft. Zijn ouders accepteren zijn homoseksualiteit, maar hebben hem nooit in een relatie gezien. Wanneer hij de energieke Jay ontmoet – een door Indiase ouders geadopteerde witte fotograaf – laait de spanning op binnen de familie. De film zit vol humor, ongemakkelijke etentjes en hartverwarmende momenten.
Volgens Wim Kottier van Filmhuis Winterswijk is de film bewust gekozen: “Bezoekers vragen ons geregeld om wat lichtere films. Met deze komedie kunnen we daar eindelijk gehoor aan geven.”
Belangrijk om te weten: de films van Filmhuis Winterswijk zijn voor iedereen toegankelijk, je hoeft geen donateur te zijn. Donateurs krijgen wel korting op de toegangsprijs.
📅 Dinsdag 14 oktober 2025
📍 Servicetheater Skopein, Winterswijk
🕓 16.00, 18.30 en 21.00 uur
💶 Normaal €9, donateurs €6
🔗 Reserveren via Skopein
