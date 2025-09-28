Romantische komedie A Nice Indian Boy bij Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – Filmhuis Winterswijk vertoont dinsdag 14 oktober drie keer de nieuwe romantische komedie A Nice Indian Boy. De film van regisseur Roshan Sethi is internationaal lovend ontvangen en wordt door recensenten omschreven als “een van de grappigste en meest oprechte rom-coms van de afgelopen jaren”.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het verhaal volgt de verlegen Indiase-Amerikaanse arts Naveen, die droomt van een traditionele Bollywood-bruiloft. Zijn ouders accepteren zijn homoseksualiteit, maar hebben hem nooit in een relatie gezien. Wanneer hij de energieke Jay ontmoet – een door Indiase ouders geadopteerde witte fotograaf – laait de spanning op binnen de familie. De film zit vol humor, ongemakkelijke etentjes en hartverwarmende momenten.

Volgens Wim Kottier van Filmhuis Winterswijk is de film bewust gekozen: “Bezoekers vragen ons geregeld om wat lichtere films. Met deze komedie kunnen we daar eindelijk gehoor aan geven.”

Belangrijk om te weten: de films van Filmhuis Winterswijk zijn voor iedereen toegankelijk, je hoeft geen donateur te zijn. Donateurs krijgen wel korting op de toegangsprijs.

📅 Dinsdag 14 oktober 2025

📍 Servicetheater Skopein, Winterswijk

🕓 16.00, 18.30 en 21.00 uur

💶 Normaal €9, donateurs €6

🔗 Reserveren via Skopein

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)