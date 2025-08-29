Ronde van de Achterhoek start en finisht in Vorden

VORDEN – Op zondag 31 augustus staat Vorden in het teken van de Ronde van de Achterhoek. Deze internationale wielerkoers maakt deel uit van de UCI-kalender en trekt 25 nationale en internationale ploegen naar de regio. De renners leggen een parcours van circa 200 kilometer af, met zowel verharde als onverharde wegen.

De start én finish zijn aan de Zutphenseweg in Vorden. Rond 11.00 uur worden de ploegen gepresenteerd, om 12.00 uur klinkt het startschot. De eerste doorkomst in Vorden wordt rond 15.30 uur verwacht, de definitieve finish om 16.30 uur.

De route in en rond Vorden wordt drie keer gereden. Om de veiligheid te garanderen zijn er tussen 15.00 en 17.00 uur afsluitingen in en rond het dorp. Ook in Wichmond zijn er wegafsluitingen, waardoor bezoekers van het Oranjefeest rekening moeten houden met omleidingen.

Naast de koers is er rondom start en finish een feestelijk programma met activiteiten voor jong en oud. Omroep Gelderland zendt de laatste twee wedstrijduren live uit, inclusief helikopterbeelden. Burgemeester Marianne Besselink moedigt inwoners aan om de renners een warm onthaal te geven: “De Ronde van de Achterhoek laat zien hoe sportief en bruisend onze regio is. Het wordt een prachtige dag.”

📅 Zondag 31 augustus

🕑 11.00 uur ploegenpresentatie, 12.00 uur start, 16.30 uur finish

📍 Zutphenseweg, Vorden

💶 Gratis toegang

🔗 www.rondevandeachterhoek.nl – www.bronckhorst.nl

