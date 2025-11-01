RTV Slingeland vreest einde door gebrek aan steun van gemeente
WINTERSWIJK – De toekomst van RTV Slingeland, al decennialang de lokale omroep van Winterswijk, hangt aan een zijden draadje. De omroep, bekend van haar nieuwsbulletins, live-uitzendingen en reportages over het dorp en de buurtschappen, dreigt na 31 december 2027 te verdwijnen als de gemeente Winterswijk geen extra steun biedt.
De landelijke overheid heeft bepaald dat lokale omroepen moeten samengaan tot grotere streekomroepen om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. In de Achterhoek hebben Regio8 (Doetinchem), Radio Ideaal (Bronckhorst) en RTV Slingeland (Winterswijk) een plan opgesteld om samen één sterke Streekomroep Achterhoek te vormen. Het Rijk heeft hiervoor financiering toegekend, en zes gemeenten in de regio – waaronder Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland, Berkelland en Oost Gelre – hebben al toegezegd dit proces financieel te ondersteunen.
Alleen Winterswijk blijft achter. Het gemeentebestuur houdt vast aan het huidige budget waarmee Slingeland tot eind 2027 kan blijven uitzenden, maar zonder deelname aan de streekvorming. Na die datum stopt de financiering en kan de omroep niet zelfstandig verder.
Volgens voorzitter Rinus Tersteeg is dat een gemiste kans: “We hebben een unieke rol in de lokale nieuwsvoorziening. Zonder steun van onze eigen gemeente vallen we buiten de boot en verliest Winterswijk haar eigen stem in de regio.”
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 4 en 6 november. Dan moet blijken welke partijen zich hard willen maken voor behoud van de omroep en welke akkoord gaan met het verdwijnen ervan. Ook tientallen vrijwilligers van Slingeland volgen de discussie op de voet — zij vrezen dat hun jarenlange inzet voor Winterswijk niet wordt gewaardeerd.
