Samen schrijven bij De Schrijftafel in Neede

NEEDE – Schrijven hoeft niet alleen te zijn. In de Bibliotheek Neede komt elke maand een schrijfcommunity samen onder de naam De Schrijftafel. Donderdag 25 september is er weer een bijeenkomst, waar iedereen zonder aanmelding kan binnenlopen en aanschuiven.

Tijdens het eerste uur schrijven de deelnemers in stilte aan hun eigen werk. Daarna is er ruimte voor ontmoeting, vragen en uitwisseling van ideeën. Begeleider is schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach Anna Boland, die tips geeft en vragen beantwoordt.

“Het is inspirerend om te merken hoeveel energie je krijgt van samen schrijven,” zegt Boland. “Juist het stille werken in een groep kan je schrijfproces een boost geven.”

De Schrijftafel is bedoeld voor iedereen die bezig is met schrijven, of dat nu verhalen, blogs of poëzie zijn.

📅 Donderdag 25 september 2025

📍 Bibliotheek Neede

💶 Gratis toegang

🔗 www.oostachterhoek.nl/schrijftafel

