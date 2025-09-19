Schuur aan Emmasingel in Groenlo gesloten na vondst grote hoeveelheid drugs en geld

GROENLO – In een schuur aan de Emmasingel heeft de politie een grote partij drugs en ruim €150.000 contant geld aangetroffen. De gemeente bestempelt de schuur als drugspand en sluit deze zichtbaar. Een 57-jarige man uit Groenlo werd aangehouden en is inmiddels in vrijheid gesteld in afwachting van verder onderzoek.

Volgens de politie gaat het om harddrugs zoals XTC, MMC en cocaïne, plus medicatie waaronder Viagra en Ritalin.

Operationeel expert Nick Hoytink: “Goed politieonderzoek heeft geleid tot de vondst van een grote hoeveelheid verdovende middelen en contant geld. Drugs in een woonwijk hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid. Met deze aanhouding laten we zien dat we dit niet accepteren. Verder onderzoek is gaande en de verdachte zal zich later moeten verantwoorden.”

Burgemeester Annette Bronsvoort reageert: “Dankzij doortastend handelen van de politie is deze vondst gedaan. Zoveel drugs in een woonwijk is gevaarlijk en kan zorgen voor overlast. Wij willen dat mensen zich veilig voelen in hun buurt. Daarom grijpen we in.”

De gemeente geeft aan criminele activiteiten niet te accepteren en blijft met politie en justitie samenwerken om herhaling te voorkomen. Inwoners worden opgeroepen verdachte situaties te melden.

