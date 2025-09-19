Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier

GROENLO – Theater De Mattelier maakt zich op voor een avond vol muzikaal vuurwerk: op vrijdag 21 november 2025 komt Serious Hits Top 2000 Live! naar Groenlo. Het gaat om de allereerste try-out van een gloednieuwe tour langs Gelderland en Overijssel. Vanaf 20.30 uur worden bezoekers drie uur lang meegenomen in een wervelende show met de grootste hits uit de legendarische Top 2000.

Een 24-koppige muziekmachine

Wat dit concert bijzonder maakt, is de omvang en kwaliteit van de band. Maar liefst 24 professionele muzikanten brengen in hoog tempo een mix van klassiekers, disco, rock, pop en Nederlandstalige favorieten. Het publiek kan rekenen op meezingers, dansbare nummers en emotionele momenten die herinneringen oproepen aan decennia muziekgeschiedenis.

Muziek mét een missie

Naast spektakel is er ook aandacht voor een maatschappelijk doel. Een deel van de opbrengst gaat naar Kinderhulp, de organisatie die kinderen ondersteunt die in armoede opgroeien. Van schoolspullen tot een warme jas: dankzij de bijdrage van het publiek kunnen meer kinderen rekenen op een steuntje in de rug.

“We willen meer doen dan alleen entertainen. Muziek verbindt, en nu ook met een goed doel,” benadrukt organisator Serious Events Live.

Kans voor bedrijven

Bedrijven en organisaties in de regio kunnen zich bovendien als sponsor aansluiten bij de tour. Daarmee tonen zij niet alleen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook zichtbaarheid bij een breed publiek. Interesse? Mail naar sponsoring@seriousevents.live.

Kaarten zijn verkrijgbaar voor €27,50 via demattelier.nl/tickets of aan de zaal.

📅 Datum: 21 november 2025

📍 Locatie: De Mattelier, Groenlo

💶 Kosten: €27,50

🔗 Tickets: demattelier.nl/tickets • Ook aan de zaal

Wist je dat

De Top 2000 is de jaarlijkse eindejaarslijst van NPO Radio 2 en trekt miljoenen luisteraars; lokale live-shows in de aanloop ernaartoe zijn in de Achterhoek steevast snel uitverkocht.

