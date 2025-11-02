Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier

28 keer bekeken

GROENLO – De 31e Algemene Brouwerijartikelenbeurs van het Grolsch Verzamelaars Gilde (GVG) trok zondag 2 november opnieuw veel publiek naar Cultureel Centrum De Mattelier. Vanaf de opening om 10.30 uur liep het bezoekersaantal snel op en vooral in de eerste uren was het dringen tussen de tafels vol glazen, etiketten, flessen, bierviltjes en andere brouwerijrelikwieën.

De drie veilingen vormden zoals elk jaar een van de hoogtepunten. Vooral het bijzondere oude Grolsch-uithangbord, dat uiteindelijk voor €170 werd verkocht, trok de aandacht. Naast zeldzame Grolsch-objecten gingen ook items van andere brouwerijen gretig van de hand.

Bij de eigen Grolsch Verzamelaars Gilde (GVG) -stand was het continu druk en de prijzen van de verloting vonden gretig aftrek. “De belangstelling, de sfeer en het enthousiasme van jong en oud maakten het een geslaagde dag,” aldus een woordvoerder van het Gilde.

Het Grolsch Verzamelaars Gilde, opgericht in 1993, telt inmiddels zo’n 500 leden en organiseert jaarlijks deze beurs. 🔗 Meer info: www.grolschverzamelaarsgilde.nl

