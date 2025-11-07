Sfeervolle Midwinterhoornwandeling in Groenlo
GROENLO – Op maandag 22 december vindt in Groenlo de 15e editie van de Sfeervolle Midwinterhoornwandeling plaats. De wandeling start tussen 18.30 en 20.00 uur vanaf de Markt in Groenlo. Langs de route zorgen midwinterhoornblazers voor een warme en winterse sfeer.
Bezoekers kunnen onderweg genieten van glühwein en chocolademelk, terwijl de omgeving in midwinterse sferen is gehuld. Deelname is gratis en de organisatie belooft vele verrassingen voor jong en oud.
📅 Datum: Maandag 22 december
⏰ Tijd: 18.30 – 20.00 uur
📍 Startlocatie: Markt, Groenlo
💶 Deelname: Gratis
🔗 Meer info: facebook.com/VestingdagenGroenlo | www.Groenlo.nl
