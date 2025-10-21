SKB en Fraaii Cosmetiek geven uitleg over ooglidcorrectie

V.l.n.r. plastisch chirurgen Mariëlle Jippes, Marin Citgez en PA in opleiding Liesbeth te Kronnie. - Foto: PR

WINTERSWIJK – Op maandag 10 november organiseren het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Fraaii Cosmetiek een informatiebijeenkomst over ooglidcorrecties. De avond met de titel “Een Fraaiie Blik” vindt plaats in het Auditorium van het SKB en begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die een ooglidcorrectie overwegen en graag meer willen weten over de behandeling, het resultaat en de herstelperiode. Plastisch chirurgen Mariëlle Jippes en Marin Citgez, samen met Liesbeth te Kronnie (Physician Assistant in opleiding), geven uitleg en beantwoorden vragen van bezoekers.

Na afloop is er gelegenheid voor een vrijblijvend consult met een van de specialisten. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal consults; wie wil deelnemen, kan dit aangeven bij de aanmelding.

Fraaii Cosmetiek is onderdeel van het SKB en biedt in de Achterhoek cosmetische en medische behandelingen met ziekenhuiszorg en persoonlijke aandacht.

“We merken dat veel mensen met vragen rondlopen over ooglidcorrecties: wat kan wel, wat niet, en wat past bij mij? Deze avond helpt om daar een eerlijk en deskundig beeld van te krijgen,” aldus plastisch chirurg Mariëlle Jippes.

📅 Maandag 10 november 2025

📍 Auditorium SKB, Winterswijk

💶 Gratis toegang (parkeren max. €2)

🔗 Aanmelden tot 6 november via: skbwinterswijk.nl/informatieavond-ooglidcorrectie

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)