SKB en Fraaii Cosmetiek geven uitleg over ooglidcorrectie
WINTERSWIJK – Op maandag 10 november organiseren het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Fraaii Cosmetiek een informatiebijeenkomst over ooglidcorrecties. De avond met de titel “Een Fraaiie Blik” vindt plaats in het Auditorium van het SKB en begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die een ooglidcorrectie overwegen en graag meer willen weten over de behandeling, het resultaat en de herstelperiode. Plastisch chirurgen Mariëlle Jippes en Marin Citgez, samen met Liesbeth te Kronnie (Physician Assistant in opleiding), geven uitleg en beantwoorden vragen van bezoekers.
Na afloop is er gelegenheid voor een vrijblijvend consult met een van de specialisten. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal consults; wie wil deelnemen, kan dit aangeven bij de aanmelding.
Fraaii Cosmetiek is onderdeel van het SKB en biedt in de Achterhoek cosmetische en medische behandelingen met ziekenhuiszorg en persoonlijke aandacht.
“We merken dat veel mensen met vragen rondlopen over ooglidcorrecties: wat kan wel, wat niet, en wat past bij mij? Deze avond helpt om daar een eerlijk en deskundig beeld van te krijgen,” aldus plastisch chirurg Mariëlle Jippes.
📅 Maandag 10 november 2025
📍 Auditorium SKB, Winterswijk
💶 Gratis toegang (parkeren max. €2)
🔗 Aanmelden tot 6 november via: skbwinterswijk.nl/informatieavond-ooglidcorrectie
