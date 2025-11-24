SKB en Menzis sluiten driejarig contract: zekerheid voor Achterhoekse patiënten

28 keer bekeken

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en zorgverzekeraar Menzis hebben een driejarig contract getekend. Daarmee is de grootste verzekeraar in de Achterhoek en Twente tot en met 2028 verzekerd van samenwerking met het ziekenhuis. Voor inwoners betekent dit vooral rust en duidelijkheid: de ziekenhuiszorg in de regio blijft de komende jaren goed toegankelijk.

Ziekenhuizen en verzekeraars maken jaarlijks afspraken over prijs, kwaliteit en hoeveelheid zorg. Volgens John de Kruiff, manager Zorginkoop bij Menzis, versterkt een meerjarig contract de continuïteit:

“Het SKB is een waardevolle partner in een regio waar veel van onze verzekerden wonen. Met deze afspraak creëren we vertrouwen en stabiliteit voor zowel het ziekenhuis als de Achterhoekse verzekerden.”

Naast Menzis heeft het SKB – op één verzekeraar na – met alle zorgverzekeraars passende afspraken gemaakt voor 2026 en soms langer. Bestuurder Edwin Maalderink ziet hierin een bevestiging van de koers van het ziekenhuis richting 2030:

“We focussen niet alleen op medische zorg, maar ook op gezond leven en welzijn in de regio. Met deze contracten ligt er een stevige basis voor de toekomst.”

Wie een nieuwe zorgverzekering afsluit, moet wel rekening houden met verschillen in polissen, aanvullende pakketten en het eigen risico. Ook wanneer een verzekeraar een contract heeft met het SKB, kunnen bepaalde behandelingen buiten de vergoeding vallen. Het ziekenhuis adviseert daarom altijd eerst de verzekeraar te raadplegen.

