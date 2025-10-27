SKB legt uit: informatiebijeenkomst over de totale heupprothese

44 keer bekeken

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk organiseert op woensdag 5 november een informatiebijeenkomst over de totale heupprothese, onder de titel ‘SKB legt uit’. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het SKB en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. De toegang is gratis en aanmelding kan via www.skbwinterswijk.nl/agenda.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een heupprothese, op de wachtlijst staan of meer willen weten over de behandeling. Ook naasten en andere belangstellenden zijn welkom.

Tijdens de avond geven orthopedisch chirurgen Thijs Nijenhuis en Bastiaan Ginsel, verpleegkundig specialist Harmke Migchelbrink en fysiotherapeut Moniek ter Bals uitleg over de klachten bij heupartrose en de behandelmogelijkheden. Er wordt onder meer ingegaan op de voorste en achterste operatieve benadering en op wat patiënten kunnen verwachten voor en na de operatie.

De zaal is geopend vanaf 18.30 uur. Bezoekers kunnen parkeren op het ziekenhuisterrein; de parkeerkosten bedragen maximaal €2.

