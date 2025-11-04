SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD
WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk organiseert op dinsdag 11 november een informatiebijeenkomst over de longziekte COPD, met de titel ‘SKB legt uit: Nadenken over de toekomst bij COPD’. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zelf COPD hebben, hun naasten en andere geïnteresseerden.
Tijdens de middag vertellen longarts Lucie Masen en verpleegkundig specialist Lisette Drenthen wat COPD betekent voor het dagelijks leven en wat patiënten in de toekomst kunnen verwachten. Ze gaan in op behandelmogelijkheden en geven praktische tips voor het omgaan met kortademigheid.
Daarnaast geeft Joke Wieggers, long- en palliatieve zorgverpleegkundige bij Sensire, uitleg over de mogelijkheden voor zorg thuis. Daarbij is er ook aandacht voor het emotionele en sociale aspect van de ziekte en de belangrijke rol van naasten.
Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de zorgverleners.
📅 Datum: dinsdag 11 november 2025
🕒 Tijd: inloop vanaf 14.30 uur, start 14.45 uur, einde 16.30 uur
📍 Locatie: Restaurant SKB, Winterswijk
🔗 Aanmelden: via www.skbwinterswijk.nl/agenda
