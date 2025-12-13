SKB levert internationaal bewijs: meer bewegen reguleert bloedsuiker beter dan voeding

WINTERSWIJK – Een grootschalig internationaal onderzoek van het SKB toont aan dat beweging een grotere invloed heeft op de bloedsuikerregulatie van diabetespatiënten dan voeding. Klinisch chemicus Erwin Kemna analyseerde ruim 5,6 miljoen HbA1c-metingen van patiënten in Nederland en Curaçao tussen 2018 en 2021. De studie is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Diabetology.

Tijdens het onderzoek werden de meetgegevens gekoppeld aan data van het RIVM (voeding) en NOC*NSF (beweging). Wat blijkt? De HbA1c-waarden schommelen per seizoen en stijgen vooral in periodes waarin mensen minder bewegen, zoals in de winter en tijdens de COVID-lockdown in 2020. Patiënten die in die perioden juist actiever zijn, houden hun waarden stabieler en hebben minder medicatie nodig.

Kemna noemt het resultaat belangrijk voor de dagelijkse zorgpraktijk: “We wisten dat seizoenen invloed hadden, maar dat beweging zó’n grote rol speelt, is nieuw. Dit geeft zorgverleners én beleidsmakers stevige handvatten om bewegen nadrukkelijker in te zetten bij diabeteszorg.”

Het onderzoek versterkt de inzet van SKB om patiënten actief te ondersteunen bij leefstijlverbetering. Via de Beweegmakelaar krijgen patiënten gratis advies en begeleiding bij het opbouwen van een actiever leven.

🔗 Meer info: skbwinterswijk.nl

