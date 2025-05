SPÖL ’S PLAT!: unieke kans voor jonge streektaalmuzikanten

DOETINCHEM / ACHTERHOEK – Streektaalmuziek zit in de lift: van dampende feesttenten met boerenrock tot gevoelige liedjes in het Nedersaksisch. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) speelt hierop in met een nieuw initiatief: SPÖL ’S PLAT!, een coachingstraject speciaal voor jonge muzikanten die willen optreden in de streektaal.

Na de succesvolle edities van het festival Plat Gespöld en de uitreiking van de Gelderse Kleiroze, is het nu tijd voor een volgende stap. Met SPÖL ’S PLAT! wil ECAL jong muzikaal talent tot 35 jaar inspireren en begeleiden bij het maken van streektaalmuziek.

Workshops en coaching

Gedurende een halfjaar krijgen deelnemers workshops en trainingen op maat. Onderwerpen zijn onder andere zingen in dialect, tekstschrijven, streektaalraps maken en podiumpresentatie. De begeleiding is in handen van bekende artiesten uit de regio, zoals countryzangeres Sandra Vanreys, Kevin Raayman (De Boetners), Herbert Jolink (Donders) en dialectschrijver Gerwin Ruesink (Ondog).

Slotoptreden

Het traject wordt afgesloten met een optreden op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, op zaterdag 22 november 2025. De coaches delen hun ervaring en begeleiden de deelnemers stap voor stap richting dit podium.

Aanmelden kan tot 20 mei

Solisten, duo’s of bands met of zonder podiumervaring kunnen zich tot 20 mei 2025 aanmelden via www.checksonar.nl. De enige voorwaarde is dat je affiniteit hebt met muziek én de streektaal.

Wil je meer weten over streektaalmuziek of het erfgoedproject? Kijk dan ook op www.ecal.nu.

— Een initiatief dat jong talent een stem geeft in de streektaal van morgen.

