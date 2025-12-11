Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre

OOST GELRE – Ook in 2026 begint Oost Gelre het jaar met een frisse duik in de zwemvijver bij Trattoria Toscana. Op donderdag 1 januari rennen jong en oud weer vanaf de oever het water in voor de traditionele Nieuwjaarsduik Oost Gelre.

De organisatie roept deelnemers op zich vooraf aan te melden. Inschrijven kan via nieuwjaarsduikoostgelre@gmail.com onder vermelding van naam, leeftijd en woonplaats. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom, maar alleen onder begeleiding van een volwassene.

Rond 11.45 uur start de gezamenlijke warming-up, waarna om 12.00 uur het startsein klinkt voor de duik in de evenementenvijver op het Zwarte Cross-terrein aan de Heringsaweg in Lievelde.

Sinds 2017 is de Nieuwjaarsduik aan de Heringsaweg uitgegroeid tot een vaste traditie. In recente jaren doken al meer dan honderd waaghalzen het water in; in 2025 waren het er zelfs 176. “We hopen dat we dit jaar opnieuw een recordaantal duikers mogen verwelkomen,” aldus de organisatie.

📅 Datum: donderdag 1 januari 2026, warming-up 11.45 uur, duik 12.00 uur

📍 Locatie: Zwemvijver bij Trattoria Toscana, Heringsaweg, Lievelde (Zwarte Cross-terrein)

💶 Kosten: Deelname gratis

🔗 Info & inschrijven: nieuwjaarsduikoostgelre@gmail.com.

