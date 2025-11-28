Staatsloterij zoekt ook in de Achterhoek naar onbekende prijswinnaars: vliegtuigjes boven Gelderland
ACHTERHOEK – In Gelderland ligt nog 537.307 euro aan prijzengeld uit de Oudejaarstrekking 2024 klaar voor winnaars die zich nog niet hebben gemeld. Dat meldt Staatsloterij, die de komende dagen met een opvallende actie boven de regio te zien is: vliegtuigjes met de boodschap “637.889 loten zoeken winnaar!” trekken ook over de Achterhoek.
De actie is bedoeld om inwoners eraan te herinneren vóór 31 december 2025 om 23.59 uur te controleren of zij nog ergens een oud papieren lot hebben liggen. Volgens Staatsloterij worden vooral fysieke loten regelmatig vergeten. Online gekochte loten worden automatisch uitgekeerd.
Woordvoerder Bjorn Rosner benadrukt de urgentie: “In heel Nederland ligt nog 4,4 miljoen euro te wachten. In Gelderland gaat het om ruim een half miljoen euro. We roepen iedereen op thuis nog één keer te zoeken – in een lade, portemonnee of jaszak.”
Niet-geclaimde prijzen gaan na de vervaldatum naar goede doelen, sport via NOC*NSF en de Nederlandse staat.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 5
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1
Trending deze week
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 5
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Top 10: de leukste kerstmarkten rondom Oost Gelre dit jaar 1
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 1