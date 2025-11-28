Staatsloterij zoekt ook in de Achterhoek naar onbekende prijswinnaars: vliegtuigjes boven Gelderland

45 keer bekeken

ACHTERHOEK – In Gelderland ligt nog 537.307 euro aan prijzengeld uit de Oudejaarstrekking 2024 klaar voor winnaars die zich nog niet hebben gemeld. Dat meldt Staatsloterij, die de komende dagen met een opvallende actie boven de regio te zien is: vliegtuigjes met de boodschap “637.889 loten zoeken winnaar!” trekken ook over de Achterhoek.

De actie is bedoeld om inwoners eraan te herinneren vóór 31 december 2025 om 23.59 uur te controleren of zij nog ergens een oud papieren lot hebben liggen. Volgens Staatsloterij worden vooral fysieke loten regelmatig vergeten. Online gekochte loten worden automatisch uitgekeerd.

Woordvoerder Bjorn Rosner benadrukt de urgentie: “In heel Nederland ligt nog 4,4 miljoen euro te wachten. In Gelderland gaat het om ruim een half miljoen euro. We roepen iedereen op thuis nog één keer te zoeken – in een lade, portemonnee of jaszak.”

Niet-geclaimde prijzen gaan na de vervaldatum naar goede doelen, sport via NOC*NSF en de Nederlandse staat.

