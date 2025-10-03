Staatssecretaris Nobel bezoekt Fijnder in Groenlo

GROENLO – Staatssecretaris Jurgen Nobel (SZW) bracht op maandag 22 september een werkbezoek aan Fijnder. Hij sprak er met bestuurders, medewerkers en werkgevers over de toekomst van de werkleerplaats en de rol van taal als brug naar werk.

De staatssecretaris werd ontvangen door directeur Theo Beijer, wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers en teamleider Leon ten Have. Zij lichtten de plannen toe voor een toekomstbestendige werkleerplaats, waar mensen die nog niet klaar zijn voor regulier werk vaardigheden ontwikkelen en zo een stap richting de arbeidsmarkt zetten. Nobel deed zelf mee aan de zogeheten Melba-test, een praktische proef die inzicht geeft in concentratie, doorzettingsvermogen en werknemerscompetenties.

Volgens Nobel springt de aanpak van Fijnder eruit: “Zo’n 70% van de deelnemers vindt werk bij een reguliere werkgever. Dat is veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Het geheim zit in intensieve begeleiding en in het goed benutten van talenten.”

Tijdens het bezoek werd ook gesproken over de rol van taalcoaches. Zij koppelen taalonderwijs aan praktijkervaring, zodat nieuwkomers sneller leren en beter kunnen meedoen. Taalcoach Hevda Shekho benadrukte: “Bij Fijnder laten we nieuwkomers niet los na de inburgering. We blijven ondersteunen, zodat plaatsingen duurzaam zijn.”

Het bezoek maakte duidelijk dat Fijnder met gemeenten, werkgevers en onderwijs samenwerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen kansen krijgt.

Wist je dat Fijnder jaarlijks honderden inwoners begeleidt naar werk, waarbij de nadruk ligt op duurzame plaatsingen in samenwerking met werkgevers uit de regio?