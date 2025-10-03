Staatssecretaris Nobel bezoekt Fijnder in Groenlo
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Bronnen:
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Meest geliked deze week
Op basis van likes (7 dagen)
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 5
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Oost Gelders Jeugdorkest toont LEF! in De Pol Aalten 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
Trending deze week
Stijgers van nu (7 dagen)
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen 1
- Een nieuwe auto op de oprit: is een lening het geld wel waard? 1