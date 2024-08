Stadsgolven: Fototentoonstelling van Marjan Rosendahl bij Oerkroeg Schiller in Aalten

AALTEN – Van 16 augustus tot 17 oktober 2024 presenteert Marjan Rosendahl haar nieuwe fototentoonstelling Stadsgolven in Oerkroeg Schiller, Aalten. Deze expositie toont een serie levendige foto’s die de alledaagse momenten van stedelijk leven vastleggen, waarbij de kunstenaar speelt met licht en schaduw.

Over de Tentoonstelling

Marjan Rosendahl, de kunstenaar achter deze expositie, haalt inspiratie uit haar wandelingen door alledaagse omgevingen. “Tijdens mijn wandelingen op alledaagse plekken, leg ik vast wat mijn aandacht trekt,” zegt Rosendahl. “Elk moment kan een nieuw perspectief bieden. Ik zie licht en schaduw spelen en voel de rust van golven die de kustlijn zacht beroeren. Mijn foto’s zijn levendige getuigenissen van het leven in al zijn nuances. In deze serie zijn momenten van beweging en emotie vastgelegd die verhalen vertellen over het dagelijks leven van mensen in hun omgeving.”

Over FotoKabinet en OFKC

Stadsgolven maakt deel uit van het FotoKabinet-project, een samenwerking tussen Oerkroeg Schiller en het OFKC (Open Fotokunst Collectief). Deze groep van fotografen en kunstenaars is gespecialiseerd in het creëren van museumwaardige tentoonstellingen binnen de unieke sfeer van een kroeg. OFKC bestaat uit zowel professionele als amateurfotografen, die ieder hun eigen specialisatie en interessegebied hebben. De leden van het collectief zijn Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Marjan Rosendahl, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink.

Bezoek de Tentoonstelling

De expositie is te zien in Oerkroeg Schiller, gelegen aan de Prinsenstraat 4, 7121 AG in Aalten. De openingstijden zijn als volgt:

Dinsdag en woensdag: 19:00 – 01:00

Donderdag: 16:00 – 01:00

Vrijdag en zaterdag: 14:00 – 02:00

Zondag: 14:00 – 01:00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinie Wikkerink van het OFKC via telefoonnummer 06 262 143 78 of per e-mail op dinie.wikkerink@gmail.com. Bezoek ook de website www.ofkc.nl voor meer details over de expositie en het collectief.