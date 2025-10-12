Startersevent Achterhoek op 20 november in Groenlo
GROENLO – Op donderdag 20 november vindt in De Mattelier in Groenlo het Startersevent Achterhoek plaats. Gemeenten uit de regio — Oost Gelre, Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Winterswijk — organiseren dit samen met ROZ Ondernemerspunt. Het event biedt startende en groeiende ondernemers volop inspiratie, praktische kennis en waardevolle contacten.
Tijdens de middag zijn er interactieve workshops, een kennistafel met adviseurs en een netwerkplein waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen. Het doel is om ondernemers te helpen bij de volgende stap in hun bedrijf en om verbindingen te leggen binnen de Achterhoekse ondernemersgemeenschap.
📅 Datum: Donderdag 20 november 2025, 13.30 – 17.00 uur
📍 Locatie: De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo
💶 Toegang: Gratis, aanmelden via de website van ROZ Ondernemerspunt
🔗 Website: www.rozgroep.nl
Wist je dat het Startersevent elk jaar in een andere Achterhoekse gemeente plaatsvindt, en dat de editie van 2025 extra aandacht heeft voor online zichtbaarheid van ondernemers?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen 1
- Gratis puppy-handbal bij HV Grol 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
Trending deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Gratis puppy-handbal bij HV Grol 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1