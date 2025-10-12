Startersevent Achterhoek op 20 november in Groenlo

GROENLO – Op donderdag 20 november vindt in De Mattelier in Groenlo het Startersevent Achterhoek plaats. Gemeenten uit de regio — Oost Gelre, Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Winterswijk — organiseren dit samen met ROZ Ondernemerspunt. Het event biedt startende en groeiende ondernemers volop inspiratie, praktische kennis en waardevolle contacten.

Tijdens de middag zijn er interactieve workshops, een kennistafel met adviseurs en een netwerkplein waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen. Het doel is om ondernemers te helpen bij de volgende stap in hun bedrijf en om verbindingen te leggen binnen de Achterhoekse ondernemersgemeenschap.

📅 Datum: Donderdag 20 november 2025, 13.30 – 17.00 uur

📍 Locatie: De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo

💶 Toegang: Gratis, aanmelden via de website van ROZ Ondernemerspunt

🔗 Website: www.rozgroep.nl

Wist je dat het Startersevent elk jaar in een andere Achterhoekse gemeente plaatsvindt, en dat de editie van 2025 extra aandacht heeft voor online zichtbaarheid van ondernemers?

