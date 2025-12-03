Stichting BOOG stopt, nieuwe klankbordgroep neemt taak over

OOST GELRE – Na bijna achttien jaar stopt Stichting BOOG, de belangenorganisatie die zich inzette voor toegankelijkheid en inclusie in de gemeente Oost Gelre. De vrijwilligersgroep, grotendeels bestaande uit ervaringsdeskundigen, kan het werk door leeftijd en fysieke beperkingen niet langer uitvoeren. Hun inzet wordt vanaf 2026 voortgezet door een nieuw gemeentelijk platform: de Klankbordgroep Inclusie.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de laatste bijeenkomst op 26 november blikten de leden terug op de vele projecten die in bijna twee decennia zijn uitgevoerd. BOOG onderzocht onder meer de toegankelijkheid van winkels, horeca en openbare gebouwen en adviseerde de gemeente bij talloze aanpassingen.

Wethouder Arjen Schutten was aanwezig om de groep te bedanken voor hun grote betekenis voor de gemeente. “BOOG heeft ons jarenlang scherp gehouden op het gebied van toegankelijkheid. Die inzet blijft hard nodig, en daarom zijn we blij dat er een opvolger komt,” zegt hij.

Ook Wilfried Klein Avink, sinds de oprichting secretaris van BOOG, blijft betrokken. Hij neemt plaats in de nieuwe Klankbordgroep Inclusie, die kan rekenen op een gemeentelijke startsubsidie van 25.000 euro.

Volgens de vertrekkende voorzitter is het een logisch moment om het stokje over te dragen: “We willen geen stichting worden die alleen nog op papier bestaat. Het is tijd voor een nieuwe fase.”

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)