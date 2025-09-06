Streekgids lanceert ThemaGids, ‘Wist-je-dat’, Quiz en Agenda Tip

GROENLO – Streekgids.nl rolt vier nieuwe onderdelen uit om nieuws en activiteiten in de Achterhoek sneller vindbaar en leuker te maken. De ThemaGids bundelt artikelen per onderwerp (zoals Evenementen, Musea & Cultuur, Ondernemers en Verenigingen), Wist-je-dat serveert korte feiten uit de regio, een lichte Quiz test je streekkennis en de Agenda Tip zet telkens enkele uitgelichte evenementen prominent op de voorpagina.

Waarom nu? De redactie ziet dat veel lezers via mobiel snel willen scannen en meteen willen doorklikken. “Met ThemaGids, Wist-je-dat, de Quiz en de nieuwe Agenda Tip vind je in een paar tikken precies wat je zoekt—óf je ontdekt iets onverwachts uit je eigen omgeving,” aldus de redactie van Streekgids.nl.

Wat kun je verwachten?

ThemaGids: snel filteren en door naar relevante berichten.

Wist-je-dat: hapklare weetjes over geschiedenis, natuur, mensen en plekken.

Quiz: regelmatig een paar vragen; direct je score.

Agenda Tip: elke keer één activiteit die je niet wilt missen, zichtbaar op de voorpagina.

Meedoen? Lezers en organisaties kunnen zelf tips en weetjes insturen. Ook vragen voor de quiz zijn van harte welkom. De redactie selecteert en redigeert, zodat alles kort, helder en mobielvriendelijk blijft.

📌 Feitenblok

📅 Vanaf: 6 september 2025

📍 Locatie: Groenlo (regio Achterhoek)

💶 Kosten: n.v.t. / insturen is kosteloos

🔗 Website: streekgids.nl

