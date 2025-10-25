Struinen door het stille Masterveld

WINTERSWIJK – Wie houdt van ruige paden en ongerepte natuur kan zaterdag 15 november 2025 mee met een bijzondere wandeling door ’t Masterveld bij Ratum. Boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) nemen deelnemers mee langs smalle paadjes, veenplassen en heidevelden — ver van de gebaande routes.

“Het Masterveld is een gebied dat je echt moet beleven,” zegt een van de boswachters. “Zelfs mensen die hier vaker komen, ontdekken tijdens deze tocht plekken die ze nog nooit hebben gezien.”

De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Deelnemers wordt aangeraden stevige wandelschoenen te dragen en een goede wandelconditie te hebben.

📅 Datum: zaterdag 15 november 2025

🕑 Tijd: start 14.00 uur (duur ca. 2,5 uur)

📍 Locatie: ’t Masterveld, Ratum – Winterswijk

💶 Kosten: €6,00 p.p. | kinderen 10–12 jaar €3,00 | donateurs €3,00 | donateurkinderen €1,50 (op vertoon GLK-pas)

🔗 Meer info & reserveren: www.glk.nl/excursies

Wist je dat het Masterveld onderdeel is van het internationale Natura 2000-gebied “Korenburgerveen”? Het vormt een grensoverschrijdend natuurgebied met unieke hoogveenvegetatie.