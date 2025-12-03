Suzan & Freek verwelkomen zoon Sef Rikkerink
ACHTERHOEK – Het populaire Achterhoekse duo Suzan & Freek heeft zondagavond 30 november hun eerste kindje gekregen. Hun zoontje heet Sef Rikkerink en werd geboren om 23:11 uur. Dat maakten zij dinsdag bekend via hun sociale media. “Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef … We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven.”
Suzan en Freek ontvingen direct felicitaties van fans, collega-artiesten en volgers. Voor het stel is dit een bijzonder moment, temeer daar zij dit jaar al openhartig waren over de ziekte van Freek.
De geboorte van Sef markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor het duo.
