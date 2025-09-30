Symposium over toekomst streektalen

DOETINCHEM – Streektaal is springlevend, maar hoe zorgen we dat het ook in de toekomst gesproken blijft? Die vraag staat centraal tijdens het jaarlijkse Streektaalsymposium van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Op woensdag 5 november 2025 komen in stadion De Vijverberg in Doetinchem deskundigen, jongeren en artiesten samen onder het motto “Laot ow heuren veur streektaal!”

Drie taofels

Gastheer Frans Miggelbrink gaat in gesprek met tafelgasten:

Waor geet ’t hen? – schrijver en taalhumorist Wim Daniëls geeft zijn visie op de toekomst van streektalen.

Bruggen slaon – hoogleraar Nedersaksisch Martijn Wieling (RUG) onderzoekt hoe spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie streektaal toegankelijker maken. Peter Wormskamp , wethouder van Voorst, benadrukt hoe streektaal saamhorigheid kan versterken.

Jongeluu fixt plat – mediaplatform Kalm An van Omroep Gelderland laat zien dat jongeren streektaal nog altijd gebruiken, van festivals tot piratenzenders.

Muziek en humor

Het symposium wordt muzikaal omlijst door Elena Jolie, die klassieke zang en streektaal combineert in een unieke stijl. Cartoonist Herman Roozen zorgt voor een luchtige afsluiting door de avond live in beeld te brengen, in onvervalst Hummels.

“Streektaal is uniek en de moeite weerd um te behollen. Met dit symposium willen we laten zien dat ze ook in de toekomst een belangrijke plek verdient,” aldus de organisatie.

📅 Datum: Woensdag 5 november 2025

📍 Locatie: Graafschap-stadion De Vijverberg, Doetinchem

🕢 Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

💶 Kosten: gratis (optionele stadionrondleiding vooraf €10)

🔗 Meer info & aanmelden: www.ecal.nu/streektaal-en-cultuur/streektaalsymposium

Wist je dat het Nedersaksisch – waar de Achterhoekse streektaal onder valt – sinds 2018 officieel erkend is als regionale taal in Nederland, net als het Fries?

