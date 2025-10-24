Symposium over toekomst van streektalen in Doetinchem
DOETINCHEM – Op woensdag 5 november 2025 staat het Graafschap-stadion De Vijverberg in het teken van streektaal. Tijdens het symposium “Laot ow heuren veur streektaal!” praten deskundigen, artiesten en jongeren over de toekomst van dialecten in de Achterhoek.
Streektaal is springlevend, maar hoe blijft dat zo in een snel veranderende wereld? Onder leiding van gastheer Frans Miggelbrink delen sprekers en muzikanten hun visie. Met bijdragen van onder anderen cartoonist Herman Roozen, hoogleraar Martijn Wieling en jongerenmaker Kalm An. Speciale gast is Wim Daniëls, bekend van tv en boeken over taal.
Het symposium richt zich op jongeren, muziek, politiek en de rol van streektaal in de toekomst. Deelname is gratis; alleen voor de stadionrondleiding geldt een toeslag van €10.
📅 Woensdag 5 november 2025
📍 De Vijverberg, Doetinchem
⏰ 19.30–22.00 uur (inloop 19.00 uur)
💶 Gratis toegang (rondleiding €10)
🔗 www.ecal.nu/streektal-en-cultuur/streektaalsymposium
