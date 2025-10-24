Symposium over toekomst van streektalen in Doetinchem

DOETINCHEM – Op woensdag 5 november 2025 staat het Graafschap-stadion De Vijverberg in het teken van streektaal. Tijdens het symposium “Laot ow heuren veur streektaal!” praten deskundigen, artiesten en jongeren over de toekomst van dialecten in de Achterhoek.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Streektaal is springlevend, maar hoe blijft dat zo in een snel veranderende wereld? Onder leiding van gastheer Frans Miggelbrink delen sprekers en muzikanten hun visie. Met bijdragen van onder anderen cartoonist Herman Roozen, hoogleraar Martijn Wieling en jongerenmaker Kalm An. Speciale gast is Wim Daniëls, bekend van tv en boeken over taal.

Het symposium richt zich op jongeren, muziek, politiek en de rol van streektaal in de toekomst. Deelname is gratis; alleen voor de stadionrondleiding geldt een toeslag van €10.

📅 Woensdag 5 november 2025

📍 De Vijverberg, Doetinchem

⏰ 19.30–22.00 uur (inloop 19.00 uur)

💶 Gratis toegang (rondleiding €10)

🔗 www.ecal.nu/streektal-en-cultuur/streektaalsymposium

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)