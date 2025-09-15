Taste’s Metalnight met drie stevige bands

GROENLO – Groenlo maakt zich zaterdagavond op voor een flinke dosis metalgeweld tijdens de jaarlijkse Metalnight van Rockcafé Taste. Vanaf 21.00 uur staan drie uiteenlopende bands op het podium.

De avond wordt geopend door Desolate Fields, een Achterhoekse/Twentse formatie die melodische black-, death- en doommetal combineert. Na een stilte van enkele jaren werkt de band aan nieuw materiaal, maar live staan ze garant voor meeslepende shows.

Uit Zwolle komt Heksen, een progressieve metalband die zich laat inspireren door grootheden als Opeth, Gojira en Tool. De band bestaat sinds 2018 en werkt aan hun debuutalbum, dat in 2024 wordt verwacht.

De grootste verrassing is de comeback van Snackbar Piet. Na zes jaar stilte klimt de Varsseveldse band weer op het podium, ditmaal als kwartet. Met een mix van nieuwe nummers en klassiekers brengen ze een set met covers van onder meer Metallica, Sepultura en Rammstein. “We hebben er zin in om Groenlo te trakteren op een portie strakke en vette herrie,” aldus de bandleden.

📅 Zaterdag 20 september 2025

📍 Rockcafé Taste, Groenlo

⏰ Aanvang 21.00 uur

💶 Kaarten via www.rockcafetaste.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)