Techniekdag Achterhoek op 18 april 2026 bij Contour Covering Technology

Werkgroepleden Techniekdag Achterhoek met Joris Pierik en Hilkia Elburg van Contour Covering Technology - Foto: PR

WINTERSWIJK – Contour Covering Technology is op zaterdag 18 april 2026 gastheer van de Techniekdag Achterhoek. Tijdens deze jaarlijkse dag openen technische bedrijven hun deuren om jongeren – en hun ouders – te laten ontdekken hoe veelzijdig, creatief en toekomstgericht de technische sector is.

Voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar zijn er volop doe-activiteiten, uitgevoerd door regionale bedrijven en onderwijsinstellingen. Van proefjes tot kleine bouwprojecten: deelnemers kunnen zelf experimenteren en ervaren hoe techniek ons dagelijks leven slimmer, mooier en efficiënter maakt. Ook voor ouders is er veel te zien, vooral om een goed beeld te krijgen van de kansen die techniek biedt.

Algemeen directeur Marc Beldman van Contour Covering Technology kijkt uit naar de Achterhoekse editie: “Wij willen laten zien hoe leuk, creatief en belangrijk techniek is. Jongeren mogen zich bij ons verwonderen, experimenteren en ontdekken hoe wij de wereld van morgen bouwen.”

Binnenkort start de inschrijving voor bedrijven die een doe-activiteit willen verzorgen. De werkgroep Techniekdag Achterhoek denkt mee over passende workshops. De organisatie ligt in handen van VNO-NCW Midden en 8RHK Ambassadeurs, samen met diverse onderwijsinstellingen en lokale industriële kringen.

Toegang tot de Techniekdag is gratis en aanmelden is niet nodig.

