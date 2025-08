Tel mee met de Nationale Wespentelling: zijn er dit jaar meer wespen?

ACHTERHOEK – Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 augustus vindt de Nationale Wespentelling plaats. Inwoners van de Achterhoek worden opgeroepen om mee te doen en 30 minuten lang bij te houden hoeveel wespen of op wespen lijkende insecten ze zien. De telling moet duidelijk maken of er dit jaar daadwerkelijk meer wespen zijn dan in 2024, toen opvallend weinig exemplaren werden waargenomen.

De telling wordt georganiseerd door de Wespenstichting, in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Tuintelling.nl. Deelnemers kunnen hun waarnemingen invoeren op www.tuintelling.nl/tellingen. Dit jaar is het ook mogelijk om wespennesten te tellen in plaats van individuele wespen.

Volgens de Wespenstichting is 2025 een beter wespenjaar dan vorig jaar, al verschilt dat sterk per regio en moment. Door het droge voorjaar zijn veel vroege nesten tot ontwikkeling gekomen, maar ook later in het seizoen verschijnen er nog nieuwe nesten. Vooral de zogenaamde ‘limonadewespen’ – de gewone wesp en de Duitse wesp – zorgen voor overlast op terrassen, omdat ze op zoek gaan naar zoetigheid.

In 2023 was Gelderland koploper in aantal tellingen. De organisatie hoopt dat dit jaar opnieuw veel inwoners uit de provincie deelnemen, om zo een representatief beeld te krijgen van de wespenstand.

Meer informatie en een handige zoekkaart zijn te vinden op www.wespenstichting.nl