Tentoonstelling Mondriaan en Seuphor verlengd tot eind januari

WINTERSWIJK – De tentoonstelling Piet Mondriaan en Michel Seuphor | Een vriendschap in lijn en kleur in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk is verlengd tot en met 31 januari 2026. Vanwege de grote belangstelling krijgen bezoekers zo langer de kans om de bijzondere vriendschap tussen de twee kunstenaars te ontdekken.

Michel Seuphor ontmoette Piet Mondriaan begin twintigste eeuw in Parijs. Ondanks het sobere atelier waar Mondriaan toen werkte, ervoer Seuphor er schoonheid en rust. Het werd het begin van een langdurige vriendschap én artistieke samenwerking. Seuphor schreef de eerste monografie over Mondriaan en ontwikkelde zich later tot een veelzijdig kunstenaar met een eigen beeldtaal.

De expositie in Winterswijk laat zien hoe Seuphor zijn fascinatie voor geometrie en ritme vertaalde in tekeningen en wandkleden. Ook is er aandacht voor zijn latere werk, waarin invloeden uit Oosterse filosofieën doorklinken. Daarmee toont de tentoonstelling hoe Mondriaan en Seuphor elkaar inspireerden en versterkten.

“Deze verlenging biedt meer bezoekers de kans om kennis te maken met Seuphors veelzijdige oeuvre en zijn bijzondere band met Mondriaan,” aldus Museum Villa Mondriaan.

📅 t/m 31 januari 2026

📍 Museum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4, Winterswijk

💶 Meer info en tickets: [website museum]

